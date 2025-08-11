Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 07:31

Яичница в овощах: обеденный завтрак или легкий ужин за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница в овощах — это яркое, сочное блюдо, где нежные яйца сочетаются с хрустящими кабачками, сладким перцем и кисловатыми помидорами! Это обалденный вариант завтрака или легкого ужина за 10 минут.

Рецепт: нарежьте 1 молодой кабачок кружочками, 1 болгарский перец — соломкой, 2 помидора — дольками. Обжарьте овощи на сковороде с 1 ст. л. масла 5 минут, посолите. Сделайте в овощной массе углубления, вбейте 3–4 яйца, посыпьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3–4 минуты, пока белок не схватится.

Подавайте сразу, украсив зеленью. Яйца получаются нежными, желток остается слегка жидким, а овощи сохраняют текстуру и свежий вкус, создавая идеальный баланс. Это блюдо особенно хорошо с кусочком хрустящего хлеба.

Ранее стало известно, как приготовить пышный творожный омлет всего за 7 минут.

