23 января 2026 в 10:20

Яблочный манник — готовлю вместо шарлотки: проще, сочнее и всегда удается

Этот манник я пеку, когда хочется домашней выпечки без лишней возни. Все смешал — и в духовку. По вкусу он получается даже интереснее шарлотки: мягкий, слегка влажный внутри, с ароматными яблоками и румяной корочкой сверху. Манка делает пирог особенно нежным, а яблоки дают ту самую сочность, за которую его все любят.

Ингредиенты: кефир 3,2% — 200 мл, манная крупа — 150 г, сахар — 150 г, пшеничная мука — 100 г, соль — щепотка, сода — 1 ч. л., яблоки — 350 г (3–4 шт.), сливочное масло — 55 г, яйца — 2 шт.

Приготовление: сначала смешайте манку с кефиром и оставьте на 15 минут — за это время она хорошо набухнет. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В манную массу добавьте сахар, яйца, щепотку соли и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте. Муку просейте с содой и аккуратно вмешайте в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте половину теста, выложите яблоки ровным слоем и закройте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом из риса, консервов и жареного лука. Вкусный заливной пирог: тесто на майонезе выручает всегда.

