Яблочный бисквитный рулет — самый быстрый и простой десерт к чаю!

Этот нежный бисквитный рулет с яблочной начинкой станет вашим любимым спасателем, когда нужно приготовить что-то вкусное к чаю без лишних хлопот. Он сочетает в себе воздушность бисквита, сочность яблок и согревающий аромат корицы. Идеально удается даже у тех, кто не дружит с выпечкой!

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яблока, 200 граммов сахара, чайная ложка молотой корицы, 3 столовые ложки сливочного масла, 5 яиц, 10 граммов ванильного сахара, щепотка соли и 150 граммов муки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Смешайте их с 50 граммами сахара и корицей, оставьте на 10 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки и смажьте маслом. Равномерно распределите яблочную массу по противню слоем около 1,5 сантиметра.

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Белки взбейте со щепоткой соли в устойчивую пену. Аккуратно соедините желтковую массу с белками, подсыпая просеянную муку. Тесто выложите поверх яблок и разровняйте. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Готовый корж переверните на чистую сухую ткань, снимите бумагу и, пока горячий, сверните в рулет. Дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой. Этот рулет хорош как теплым, так и холодным — он остается мягким и сочным даже на следующий день!

