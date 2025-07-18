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18 июля 2025 в 16:22

Яблочные розочки из теста — сладкий шедевр за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти воздушные слоеные розочки с яблоками — идеальный десерт, когда хочется чего-то вкусного без долгой готовки. Хрустящее тесто, нежные яблочные лепестки и сладкая пудра создают волшебное сочетание. Попробуйте — и эта выпечка станет вашим любимым лакомством к чаю!

Почему вам понравится этот рецепт?

✔ Готовится из минимального набора ингредиентов.

✔ Не требует кулинарных навыков — справится даже новичок.

✔ Выглядит эффектно, как из кондитерской.

✔ Идеально подходит к утреннему кофе или вечернему чаю.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто (готовое) — 500 г
  • Яблоки (лучше красные) — 2–3 шт.
  • Сахар — по вкусу
  • Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить яблочные розочки

1. Подготовьте яблоки: нарежьте их тонкими дольками, удалите сердцевину.

2. Проварите в сиропе: в кипящей сладкой воде бланшируйте дольки 2–3 минуты до мягкости.

3. Работа с тестом: раскатайте размороженное тесто, нарежьте на полоски 15×5 см.

4. Формируем розы:

  • выложите яблочные дольки на тесто внахлест;
  • аккуратно сверните рулетиком — получится форма розы.

5. Выпекайте 20–25 минут при 180–200°C до золотистой корочки.

6. Подавайте: слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой.

Советы для идеальных розочек

▪ Выбирайте твердые яблоки — они лучше держат форму.

▪ Если тесто быстро тает, охлаждайте его в процессе работы.

▪ Для аромата можно добавить корицу в сахарную пудру.

Попробуйте этот простой рецепт — и ваши гости будут в восторге от красивой и вкусной выпечки!

Когда хочется сытного, но необычного ужина, я готовлю эту нежную запеканку с печенью. Она сочетает воздушное картофельное пюре и ароматную печеночную начинку — просто пальчики оближешь!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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