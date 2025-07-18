Яблочные розочки из теста — сладкий шедевр за 30 минут!

Эти воздушные слоеные розочки с яблоками — идеальный десерт, когда хочется чего-то вкусного без долгой готовки. Хрустящее тесто, нежные яблочные лепестки и сладкая пудра создают волшебное сочетание. Попробуйте — и эта выпечка станет вашим любимым лакомством к чаю!
Почему вам понравится этот рецепт?
✔ Готовится из минимального набора ингредиентов.
✔ Не требует кулинарных навыков — справится даже новичок.
✔ Выглядит эффектно, как из кондитерской.
✔ Идеально подходит к утреннему кофе или вечернему чаю.
Ингредиенты
- Слоеное тесто (готовое) — 500 г
- Яблоки (лучше красные) — 2–3 шт.
- Сахар — по вкусу
- Сахарная пудра — для украшения
Как приготовить яблочные розочки
1. Подготовьте яблоки: нарежьте их тонкими дольками, удалите сердцевину.
2. Проварите в сиропе: в кипящей сладкой воде бланшируйте дольки 2–3 минуты до мягкости.
3. Работа с тестом: раскатайте размороженное тесто, нарежьте на полоски 15×5 см.
4. Формируем розы:
- выложите яблочные дольки на тесто внахлест;
- аккуратно сверните рулетиком — получится форма розы.
5. Выпекайте 20–25 минут при 180–200°C до золотистой корочки.
6. Подавайте: слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой.
Советы для идеальных розочек
▪ Выбирайте твердые яблоки — они лучше держат форму.
▪ Если тесто быстро тает, охлаждайте его в процессе работы.
▪ Для аромата можно добавить корицу в сахарную пудру.
Попробуйте этот простой рецепт — и ваши гости будут в восторге от красивой и вкусной выпечки!
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