«Я здоров и счастлив»: Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации

https://static.news.ru/photo/b74b5a92-ce46-11ea-aa1a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Гаркалин Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Народный артист РФ Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации. Ранее СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица.

Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров и счастлив, — сказал он ТАСС.

В феврале этого года Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Актёру 66 лет. Он известен по ролям в кино «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Между нами, девочками», «Шахматная королева» и других. В общей сложности Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

21 июля NEWS.ru писал о госпитализации Юрия Антонова. 75-летний исполнитель попал в одну из столичных больниц из-за проблем с ногой. Медики сделали ему операцию и перевели музыканта в общую палату. Его состояние оценивается как стабильное.