«Я не врубаюсь»: Лоза раскритиковал очереди россиян за iPhone

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru раскритиковал очереди россиян за новым iPhone, который только что поступил в продажу. Исполнитель признался, что не понимает этого феномена, а также того, почему люди поддаются на рекламу.

Артист отметил, что у него самого есть iPhone, но «обычный, простой», и в очереди за ним он «не стоял».

Я не врубаюсь, зачем они это делают (стоят в очередях. — NEWS.ru). Почему? Для меня это вообще непонятно, и вряд ли кто-то может объяснить этот феномен. Это реклама, люди поддаются на неё, я вот не верю в рекламу, а кто-то верит, — сказал Лоза.

Певец заметил, что ему нужен просто телефон, который звонит и выполняет свои функции. По его словам, «он ничем не отличается от предыдущего, ничего такого он не даст и никаким образом на жизнь не повлияет».

Поэтому мне всё равно — этот, предыдущий, следующий. Это моя точка зрения. Это сугубо молодёжная точка зрения — стадный инстинкт, они поддаются рекламе. А мне не нужно это всё, я спокойно живу, — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что в Москве на Тверской улице к 08:00 24 сентября образовалась длинная очередь из желающих приобрести новую модель смартфона американской компании Apple — iPhone 13. Первые два претендента на покупку гаджета встали в очередь у re:Store в 01:00.