«Я крутой, мне можно»: сын миллиардера отстрелил подруге ухо

https://static.news.ru/photo/f736b0b2-9de8-11eb-853d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандальный представитель золотой молодёжи Александр Шарыго задержан правоохранителями за то, что отстрелил из травматического пистолета своей подруге ухо. Инцидент произошёл больше месяца назад, во время празднования 8 Марта.

В квартире сына миллиардера собралось множество гостей, всё проходило в привычном формате, пока застолье не прервала выходка хозяина. Со слов потерпевшей, молодой человек достал пистолет, начал размахивать им, приговаривая, что «он крутой и ему всё можно», после чего приставил дуло к виску девушки.

По её словам, после выстрела она сразу потеряла слух, ухо стало кровоточить. Девушка вместе с подругой покинула вечеринку и обратилась в медучреждение, пишет KP.RU. Стрелка задержали только 13 апреля, в отношении него возбудили уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью, после чего отпустили под подписку о невыезде.

26-летний Александр Шарыго приходится сыном крупному бизнесмену Константину Шарыго, владельцу нескольких транспортных компаний, проживающему в настоящее время в Монако. Ранее Александр уже становился фигурантом уголовных дел, провёл несколько месяцев в российском СИЗО, а в Белоруссии он отбыл срок за незаконное хранение наркотиков.

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