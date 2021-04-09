В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики по одноклассникам

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Конфликт девятиклассника с педагогом и одноклассниками едва не привёл к трагедии. Подросток из Шлиссельбурга Ленинградской области пришёл в школу с пневматическим пистолетом.

Как сообщает Life, 15-летний Гоша явился с оружием в раздевалку Морской школы. Рядом оказался учитель физкультуры, который сразу отобрал у мальчика оружие, никто не пострадал. Подросток поспешил скрыться, но вскоре его задержала полиция.

Одноклассники Гоши рассказали, что он успел сделать несколько выстрелов, но сам он в этом не признаётся. На вопрос, откуда он взял оружие, школьник рассказал, что купил пистолет на популярном сайте бесплатных объявлений.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что несколько молодых людей, в том числе несовершеннолетних, были задержаны и допрошены калужским управлением ФСБ по делу об экстремизме. Подростки привлекли внимание своими постами в социальной сети «ВКонтакте».