В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики по одноклассникам

Конфликт девятиклассника с педагогом и одноклассниками едва не привёл к трагедии. Подросток из Шлиссельбурга Ленинградской области пришёл в школу с пневматическим пистолетом.
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Одноклассники Гоши рассказали, что он успел сделать несколько выстрелов, но сам он в этом не признаётся. На вопрос, откуда он взял оружие, школьник рассказал, что купил пистолет на популярном сайте бесплатных объявлений.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что несколько молодых людей, в том числе несовершеннолетних, были задержаны и допрошены калужским управлением ФСБ по делу об экстремизме. Подростки привлекли внимание своими постами в социальной сети «ВКонтакте».