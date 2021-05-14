«Я хреново понял»: Соловьёва возмутил вид на жительство в Латвии Хаматовой

https://static.news.ru/photo/8ea8c1a6-b50e-11eb-adf1-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал покупку земли и получение вида на жительство в Латвии Чулпан Хаматовой. Он подчеркнул, что очень уважительно относится к артистке, но «что-то хреново понял её высказывание о том, что „многие талантливые люди вынуждены были туда уехать, не имея возможности в России элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться“».

В своей передаче «Соловьёв LIVE» телеведущий задался вопросом, имеет ли в виду госпожа Хаматова саму себя.

Как я понимаю, у неё всё хорошо здесь, в России. У неё нет возможности как-то состояться в профессии в РФ? Или ей надо как-то провести эти фразы в стране, где проходят нацистские марши, где сажают в тюрьму наших ветеранов? Она не заметила русскоговорящих людей, которые ущемлены в своих правах в Латвии? Её не смущает, что министр иностранных дел Латвии гордится своим дедом-нацистом? — задаётся вопросами Соловьёв.

Его смущает выбор актрисы страны для проживания, телеведущий интересуется, почему она его сделала: неужели не знала про эту страну ничего из того, что он перечислил. Соловьёв предложил «немножко помочь» Хаматовой в изучении страны, перечислив последние события там. Например, марш ветеранов СС 16 марта, «тех самых, которые убивали евреев и коммунистов».

Журналист добавил, что у некоторых актёров в России «функции мозга зачастую вторичны».

Ранее российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что испытывает особую симпатию к экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву. По её словам, он подарил свободу.