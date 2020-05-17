Вывозные рейсы из шести стран в Россию запланированы на 17 мая

https://static.news.ru/photo/837d4e68-980a-11ea-95ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минкомсвязи РФ сообщили о запланированных на 17 мая вывозных рейсах из шести стран в Россию.

Отмечается, что на этот день запланированы рейсы из Австрии, Венгрии, Киргизии, Узбекистана, Молдавии и Армении.

Запланированы рейсы по маршрутам: Вена (Австрия) — Будапешт (Венгрия) — Санкт-Петербург — Москва, Ереван (Армения) — Воронеж, Бишкек (Киргизия) — Москва, Кишинёв (Молдавия) — Москва, Ташкент (Узбекистан) — Казань, сообщает РИА Новости.

Международное авиасообщение было приостановлено с 27 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, за исключением грузовых, гуманитарных, почтовых и вывозных рейсов. По данным официального представителя «Аэрофлота» Юлии Спиваковой, авиасообщение между странами может возобновиться к середине лета.