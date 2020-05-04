Общество

Вывозные рейсы из четырёх стран доставят россиян на родину 4 мая

10:00, 04 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, оказавшиеся во время пандемии в Германии, Таиланде, Вьетнаме и США, вернутся 4 мая на родину.

Запланированы четыре рейса по маршрутам Берлин — Казань — Новосибирск, Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лос-Анджелес — Санкт-Петербург — Москва, Камрань — Владивосток, передаёт РИА Новости.

Во время пандемии коронавируса не осуществляется регулярное и чартерное авиасообщение РФ с другими странами, за исключением грузовых, гуманитарных, почтовых и вывозных рейсов.

Как писал NEWS.ru ранее, международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом заявила официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

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