Вывозные рейсы из четырёх стран доставят россиян на родину 4 мая

Россияне, оказавшиеся во время пандемии в Германии, Таиланде, Вьетнаме и США, вернутся 4 мая на родину.
Запланированы четыре рейса по маршрутам Берлин — Казань — Новосибирск, Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лос-Анджелес — Санкт-Петербург — Москва, Камрань — Владивосток,
Во время пандемии коронавируса не осуществляется регулярное и чартерное авиасообщение РФ с другими странами, за исключением грузовых, гуманитарных, почтовых и вывозных рейсов.
Как писал NEWS.ru ранее, международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом заявила официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова.
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