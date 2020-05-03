«Аэрофлот» назвал сроки восстановления международного авиасообщения

https://static.news.ru/photo/1fbae7f8-8d67-11ea-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом заявила официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Точные сроки полётов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Спивакова подчеркнула, что авиаперевозчик планирует сохранить усиленную дезинфекцию самолётов.

Ранее владелец компании S7 Group Владислав Филёв заявил, что международное авиасообщение может возобновиться в апреле 2021 года. Бизнесмен считает, что следует ожидать второй волны коронавируса, поскольку люди из-за самоизоляции не получат коллективного иммунитета. Во время неё будут введены такие же запреты, как и при первой волне, отметил Филёв.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами прервано с 27 марта. Летают только вывозные рейсы для возвращения на родину оставшихся за рубежом россиян.

NEWS.ru писал, что в Россию с Бали вылетели 382 пассажира. В течение апреля из Индонезии вернулись уже более тысячи россиян.