Глава S7 Group назвал сроки возобновления международных полётов

https://static.news.ru/photo/b48eb448-8530-11ea-8749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное авиасообщение в прежнем объёме может возобновиться только в апреле 2021 года. Такое мнение высказал владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филёв.

Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей и мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии, — пояснил он в интервью «Коммерсанту».

По мнению Филёва, вторая волна эпидемии повлечёт такие же запреты, как и первая. Восстановления полётов и авиации в целом можно ожидать лишь через год, считает он.

Из-за эпидемии коронавируса Россия с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Летают только вывозные рейсы для остающихся за рубежом россиян. При этом на борт допускают только жителей тех городов, куда направляется воздушное судно.

18 апреля, как писал NEWS.ru, во Владивосток из Бангкока прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.