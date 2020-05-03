В Россию вылетели с Бали 382 пассажира

https://static.news.ru/photo/8a7c899a-8d51-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Фото: .denpasar-airport.com

Вывозной рейс SDM6296 «Денпасар — Петербург — Москва» с 382 пассажирами на борту вылетел с острова Бали. В течение апреля из Индонезии вернулись уже более тысячи россиян.

Самолёт взлетел, 382 человека, — сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Денпасаре.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, в настоящее время выполняются только спецрейсы для возвращения граждан РФ на родину.

Как писал NEWS.ru, вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда 3 мая. Он совершил посадку сначала в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, затем в московском Шереметьево. Рейс организовала компания «Аэрофлот». На борту было 292 пассажира. Изначально рейс был запланирован на 1 мая, но время вылета переносилось дважды.

Ранее эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» вывез из Таиланда 116 россиян. 24 человека летели до Ростова, 55 — до Уфы и 35 человек — до Екатеринбурга.