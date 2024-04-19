Выступления на VK Fest будут доступны на жестовом языке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», переведет видеотрансляцию выступлений на Синей сцене и Синей дорожке на русский жестовый язык. В этом помогут эксперты московского театра неслышащих актеров и переводчицы Мария Зизина, Маргарита Старцева и Катерина Кононенко. Они также адаптируют на жестовый язык интервью с селебрити из студии Владимира Маркони и сюжеты из городов проведения фестиваля.

Кроме того, во всех городах места проведения проверят на доступность для посетителей на инвалидных колясках. При застройке площадок организаторы учтут все возможные требования инклюзивности. Сайт фестиваля будет адаптирован для людей с нарушениями зрения. Руководитель мероприятия Зоя Новикова подчеркнула, что в 2023 году VK Fest посетили 800 гостей с ограниченными возможностями.

VK Fest — фестиваль, на котором удобно всем. В прошлом году его посетили 800 гостей с ограниченными возможностями здоровья. А трансляцию на жестовом языке посмотрели свыше 8 млн раз. В этот раз мы сделаем фестиваль еще доступней для таких людей. Для нас важно, чтобы каждый желающий чувствовал себя комфортно на VK Fest, — отметила Новикова.

Ранее стал известен состав участников фестиваля VK Fest. В 2024 году на сцену выйдут группа «Звери», Ева Польна, Юлия Паршута, INSTASAMKA, Баста, CREAM SODA, «Три дня дождя» и Mary Gu. Среди участников также заявлены HammAli & Navai, Найĸ Борзов, L«ONE, Клава Коĸа, Dabro.