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05 августа 2025 в 12:26

«Отношение поменялось»: Шаляпин о Собчак, с которой провел VK Fest

Шаляпин признался, что изменил отношение к Собчак после VK Fest

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Прохор Шаляпин в разговоре с NEWS.ru признался, что после VK Fest проникся телеведущей Ксенией Собчак. Перед концертом, организованном для раненых участников СВО в подмосковном госпитале, он отметил, что считает журналистку умной и проницательной. Он добавил, что хотел бы записать с ней совместную песню.

Я к ней проникся. Она умная, она, конечно, проницательна. Бесполезно ей стелить что-то, говорить какие-то слова — она видит тебя как бы насквозь. Такой тип мышления — она очень умный человек, — поделился он.

Шаляпин выразил восхищение в связи с тем, что Собчак, выросшая в серьезной обеспеченной семье, не только не растеряла свой стартовый капитал, но и приумножила его. Он назвал телеведущую серьезной женщиной, которая ведет здоровый образ жизни, тем самым отметив, что такие люди вызывают у него уважение.

Поэтому с удовольствием [записал бы] с ней дуэтик. Она мне и так дала карт-бланш, что мы с ней провели VK Fest. Я думаю, что она могла бы сказать «Не хочу, кто такой Прохор?», она себя очень профессионально повела, мне было с ней очень комфортно, — подчеркнул артист.

Шаляпин добавил, что это заставило его изменить отношение к телеведущей. Он подчеркнул, что не увидел в Собчак «никакого зла», хотя в ней и есть «доля здорового цинизма». Артист также заметил в журналистке некоторое сходство с самим собой.

Многие же думают одно, а говорят другое, а Собчак, она похожа на меня. Только <…> [у нее] подача холодная, а я [говорю] с улыбочкой на лице. Разница только в этом. А в целом мы с ней за правду, — резюмировал он.

Ранее в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к жаркой перепалке.

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