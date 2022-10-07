«Вышедшие из леса»: лидер «Новых людей» объяснил действия военкомов Лидер «Новых людей» Нечаев: военкоматы никогда не работали с людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военкоматы, в отличие от коммерческого сектора или гражданских чиновников, никогда не имели опыта взаимодействия с гражданами, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью RTVI. Поэтому их сотрудники и действуют сейчас, словно «вышедшие из леса», заметил он. Бизнесмен сказал, что так военкомы себя ведут, «выполняя план».

Ну, военкоматы, в отличие от даже госслужбы, которая имеет постоянный контакт с гражданами, они в каком-то смысле слова такие люди, из леса вышедшие, с мороза, — подчеркнул лидер «Новых людей».

Он добавил, что в коммерческом секторе сложилась среда, ориентированная на клиентов, а военкоматы, считает Нечаев, «вообще никогда особо-то с людьми ничего не делали». Также предприниматель рассказал, что один из его пятерых детей — молодой человек 1995 года рождения, в армии он не служил.

Если хочет ехать, я буду рад, не хочет ехать — буду рад, но иначе. От него какая там польза, подскажите мне? — задается вопросом Нечаев.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники военкомата принесли повестку мужчине, умершему два года назад. Вдова «призывника» в соцсетях предложила назвать место, где находится ее покойный муж, чтобы ему могли вручить повестку лично.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, утверждал, что власти намерены призвать 300 тысяч человек. Речь идет о гражданах, имеющих за спиной армейский опыт, а также военную специальность.