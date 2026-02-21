Зимняя Олимпиада — 2026
Выручалочка к Масленице: блины на воде, которые не отличить от молочных. Ингредиенты есть всегда — готовлю за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Блины на воде получаются особенно легкими, нежными и не такими калорийными. Это отличный вариант для тех, кто следит за питанием, соблюдает пост или просто хочет сэкономить на продуктах без ущерба для вкуса.

В глубокую миску разбиваю 2 яйца, добавляю 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и хорошо взбиваю венчиком. Вливаю 2 столовые ложки растительного масла и 500 мл воды. Важный секрет: если использовать сильно газированную воду, блины получатся более ажурными и дырявыми. Все снова перемешиваю. Постепенно, частями, начинаю вводить просеянную муку. Мне нужно примерно 250-280 граммов пшеничной муки, но лучше ориентироваться на консистенцию. Замешиваю тесто, которое по густоте должно напоминать жидкую сметану и легко стекать с ложки тонкой струйкой. Даю тесту постоять 10-15 минут, чтобы клейковина муки развилась, тогда блины не будут рваться. Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) и слегка смазываю ее поверхность маслом только перед первым блином. Наливаю половник теста на центр сковороды и быстрыми круговыми движениями распределяю его по всей поверхности. Жарю на среднем огне до румяных краев и появления дырочек на поверхности, затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой и обжариваю с другой стороны. Подаю сразу с любыми топингами: вареньем, сгущенкой, медом или икрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
