В России остановили выпуск двух вакцин от коронавируса Выпуск вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» остановлен из-за отсутствия заявок от регионов

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Производство вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» против коронавируса было приостановлено из-за отсутствия заявок из регионов России, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передаёт ТАСС. Он добавил, что на данный момент заявки на поставку вакцин поступают только в отношении препарата «Спутник V».

Мы столкнулись с тем, что <...> из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты кроме «Спутника». <...> В результате, остановлено производство «КовиВака» и «ЭпиВака», — сказал Горелов.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в России не должно стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса. По его словам, этой ситуацией следует воспользоваться для того, чтобы привить как можно большее количество людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Он назвал сочетание инъекционного и назального препаратов лучшей защитой от инфекции.