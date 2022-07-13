Выпадение ресниц может указывать на ряд тяжелых заболеваний Дерматолог Галлямова заявила, что выпадение ресниц может являться симптомом сифилиса и воспаления глаз

Фото: shutterstock

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru заявила, что выпадение ресниц у человека может быть симптомом целого ряда заболеваний. По ее словам, наиболее серьезными являются сифилис, гнездная алопеция, а также всевозможные воспалительные заболевания глаз.

Выпадение ресниц связано с морем болезней. Это сифилис, гнездная алопеция, поражение демодекса, когда кожный клещ проникает в волосяную луковицу, поражает ресницы и они выпадают. И это могут быть различные воспалительные заболевания глаз, — отмечает специалист.

Помимо выпадения ресниц, на болезни могут указать также и другие факторы, например, неровная структура ресниц или покраснение ресничного края. Галлямова уверяет, что в случае обнаружения подобных факторов, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Выпадение ресниц — это не заболевание, не диагноз, а симптом, поэтому изначально нужно определить причину, а потом составить курс лечения, — подчеркивает она.

Ранее резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев рассказал об опасности загрязненной дождевой воды. По его словам, она может содержать инфекции, приводящие к выпадению волос, проблемам с дыханием и кишечным заболеваниям. Причина кроется в загрязнении окружающего воздуха, поэтому подобная проблема наиболее актуальна для жителей крупных городов и промышленных центров.