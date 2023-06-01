«Вынести всё НАТО»: военэксперт назвал способ защитить Белгород Военэксперт Суконкин: для прекращения атак ВСУ необходимо более активно укреплять границу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для предотвращения дальнейших атак на Белгородскую область и другие приграничные районы необходимо более активно укреплять границу, а в идеале «вынести на тот свет всё НАТО», сказал в беседе NEWS.ru военный эксперт, журналист Алексей Суконкин. Другим способом остановить атаки, по его мнению, является начало переговоров между Москвой и Киевом.

Мы должны в идеале вынести на тот свет всё НАТО, как один из элементов — победить Украину, пока все это не будет сделано, или пока люди не сядут за стол переговоров, атаки не прекратятся, — заявил эксперт.

Он отметил, что сегодняшняя попытка украинских диверсантов вторжения на российскую территорию закончилась для них плачевно: их ждали и «покрошили» на входе. Кроме того, в ответ были нанесены удары по военным объектам на украинской территории.

Если мы говорим конкретно о Белгородской области, то граница должна быть укреплена более активно, чтобы поразить выявленные потенциально-опасные военные объекты. Если мы будем делать это постоянно и систематически, чтобы та сторона четко понимала, что их атаки обнаружат и поразят, то в этом случае мы получим снижение такой вражеской активности, — отметил Суконкин.

Он добавил, что Украину «периодически нужно наказывать». В качестве примера военэксперт привел удары по Киеву, которые наносятся последние несколько суток. По его словам, это такая «ответочка» за Белгородскую область.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что атаки на Белгородскую область могут прекратятся в случае присоединения к России Харьковской области. По его совам, это «исконно наша земля» и она должна вернуться в состав РФ.