«Выйду не позже 2051 года»: Навальный отреагировал на новое уголовное дело

Оппозиционер Алексей Навальный узнал о новом уголовном деле против него от адвокатов. Политик посчитал, что при всех текущих и возможных будущих обвинениях в его адрес он выйдет на свободу не позже 2051 года. Об этом он написал в Telegram.

Тот момент, когда спрашиваешь у приехавших адвокатов: «Ну чё, как дела на воле?». А они: «Да ничё, всё по-прежнему». А потом после паузы: «А, вот. Против тебя дело же новое возбудили! Создание экстремистского сообщества! Там до 10 лет!». Оказывается, я вот уже семь лет как «дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности», — написал Навальный.

Он напомнил, что сейчас против него заведено четыре дела. По одному из них ему грозит арест до шести месяцев, по второму — лишение свободы до трёх лет. Ещё два обвинения могут привести к лишению свободы до 10 лет по каждому. В сумме выходит максимальный срок в 23 года.

Могут, конечно, ещё что-то придумать, но всё равно максимальный срок по совокупности приговоров — не более 30 лет. Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года, — добавил он.

28 сентября Следственный комитет возбудил дело в отношении Навального, а также его соратников Ивана Жданова, Леонида Волкова. Их обвиняют по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 292.1 УК РФ).

Кроме того, возбуждено дело по статье об участии в экстремистском сообществе в отношении соратников Навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимальди, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова и «иных лиц». Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией) и общественном движении «Штабы Навального» (признано властями РФ запрещённой экстремистской организацией).

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что Следственный комитет не уведомил её о возбуждении уголовного дела об экстремизме. Она назвала это безобразием.