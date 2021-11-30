«Лишим денег, и тогда они точно замолчат»

Сотрудники скорой помощи во Владимирской области столкнулись с давлением со стороны руководства за то, что добились госпитализации женщины с COVID-19. Медики приехали к администрации региона в знак протеста против того, что ни в одном стационере не нашлось места для пациентки, задыхавшейся от тяжёлого вирусного поражения лёгких. После такого отчаянного шага власти всё же выделили больничную койку нуждающейся жительнице области, но бригада медиков получила несколько выговоров и лишилась стимулирующих выплат. Кроме того, прокуратура потребовала дополнительно привлечь работников к дисциплинарной ответственности. Это может грозить увольнением медработников, за которых вступился профильный профсоюз «Действие» и даже врио губернатора региона. Однако источник NEWS.ru утверждает, что подобные истории происходят регулярно, потому что вместо поощрения отличившихся работников руководство преследует за огласку происходящего, которая воспринимается как «вынос сора из избы» и переход за «красные флажки».

Подводят под увольнение

Несколько выговоров получили сотрудники больницы города Радужный после того, как ранним утром 17 октября им пришлось пойти на отчаянный шаг из-за отказа специализированных медучреждений региона в госпитализации 89-летней пациентки с COVID-19 с двусторонней пневмонией и 80% поражения лёгких. Как рассказала сотрудница скорой Анна Воеводина, женщину «нигде не брали»: в одном из ковидариев бригаде скорой написали отказ, в другой больнице — «на словах, даже не смотрели больную дежурные врачи».

Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, на тот момент мест не было. Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации в город Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной. Итог такой, что теперь главный врач требует от нас объяснительные, хотя сама говорила везти больную домой. Занялась этим делом прокуратура, которая дала предписание, — рассказала Воеводина.

Как пояснил лидер профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал, к которому обратились работники неотложки, за приезд к зданию администрации фельдшеры Светлана Анисичкина и Анна Воеводина, водитель скорой помощи Денис Ковшов и диспетчер Екатерина Царькова 25 октября получили выговор и были лишены стимулирующих выплат. Позднее в больницу города Радужного поступило предписание прокуратуры Владимирской области от 29 октября с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности за «возмутительную „акцию“ у областного правительства», в итоге главврач снова затребовал у всех объяснительные.

Лично я считаю, что к ответственности должна быть привлечена главный врач Людмила Жукова, «рекомендовавшая» бригаде везти пациентку с 80-процентным поражением лёгких и критической сатурацией обратно домой, а не бригада, добившаяся в итоге её госпитализации. Однако у прокуратуры, похоже, другое мнение. С одной стороны, в своём предписании она подтверждает, что бригада получала отказы в госпитализации: «Сотрудниками бригады скорой помощи было принято решение о транспортировке пациента в ГБУЗ ВО „ГБ № 6 г. Владимира“, а далее в ГБУЗ ВО „ОКБ“. Однако в обоих медицинских учреждениях им было отказано в госпитализации пациента по причине отсутствия койко-мест, после чего они проследовали к администрации Владимирской области». В то же время прокуратура заявляет, что «правовых оснований у бригады скорой помощи транспортировки пациента к зданию администрации Владимирской области не имелось, более того, это могло создать угрозу жизни и здоровью». Оказывается, бригада пыталась угробить пациентку, а не спасти ей жизнь, даже ценой риска вызвать гнев высокого начальства. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

По его словам, 29 ноября фельдшера Анну Воеводину ознакомили ещё с двумя выговорами (копии документов имеются в распоряжении NEWS.ru), подписанными главврачом больницы Радужного Людмилой Жуковой. Один из них датирован 22 октября и объявлен за «обнаружение с истекшим сроком годности медицинских препаратов в укладке работников скорой медицинской помощи». Второй документ — это приказ от 19 ноября о наложении выговора «за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей», каких именно — в документе не указано.

Как отметила Анна Воеводина, дело дошло до вопроса об увольнении фельдшеров. В свою очередь Андрей Коновал объясняет, что при наличии нескольких дисциплинарных взысканий работодатель, согласно нормам Трудового кодекса, вправе расторгнуть трудовые отношения с работником по собственной инициативе. По мнению профсоюзного лидера, как минимум первый из новых выговоров незаконен.

Считаем, что просроченные медикаменты были просто подброшены в отместку за жалобы и докладные активистов профсоюза «Действие» по нарушениям на скорой. Укладки не выдаются под роспись, хранятся в общем доступе, проверялись и опечатывались в отсутствие работников, — поясняет Коновал.

Он заверил, что юридическая служба профсоюза будет оспаривать решения и отстаивать интересы сотрудников скорой помощи из Радужного.

Между тем незадолго до новой партии выговоров Анне Воеводиной в защиту сотрудников скорой выступил врио губернатора региона Александр Авдеев. Он раскритиковал действия в отношении медработников и намекнул, что чиновники с его ведома решили пойти на уступки:

Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют.

До этого за Воеводину и её коллег вступились в региональном управлении Общероссийского народного фронта (ОНФ). В организации потребовали снятия дисциплинарного взыскания с работников скорой из Радужного. Эксперт ОНФ и сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов назвал происходящее безобразием.

Возникла безобразная ситуация давления на врачей, которые просто выполняли свой долг. Если бы они отвезли пациента домой, то, во-первых, они поставили бы его в ситуацию угрозы жизни. А во-вторых, оставление в опасности могло бы стоить врачам тюремного срока по статье 124 УК РФ. Ситуация очень непростая, но с точки зрения гражданской морали и медицинской этики она выглядит очень удручающе. Если за такие действия людей, спасающих жизни, надо ставить на колени, то мне кажется, что общество — специалисты в области права, врачебное сообщество, пациентское сообщество, представители власти — должно вмешаться в обсуждение. Ян Власов сопредседатель Всероссийского союза пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

Эксперт подчеркнул, что если «такого рода бесчинства» будут продолжаться, то «грош цена такому обществу».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тлеющий конфликт

Как отмечает Андрей Коновал, происходящее говорит о «катастрофической ситуации» с койко-местами в региональных госпиталях для лечения COVID-19. По его словам, за последние месяцы это уже третий случай во Владимире, когда медикам приходится добиваться госпитализации тяжёлых пациентов таким образом.

Впервые владимирским фельдшерам пришлось привезти почти бездыханного пациента с COVID-19 к местному «белому дому» 16 июня 2021 года. Тогда также в инфекционных больницах сначала не нашлось мест, но после 20 минут акции с включёнными мигалками пациента положили в стационар, расположенный в городе Муроме, что находится в 130 километрах от Владимира.

Аналогичная история случилась 3 октября, когда карета скорой привезла пациентку с тяжёлой формой коронавирусной инфекции к администрации региона из-за нехватки мест в больницах. После этого женщину госпитализировали в инфекционный стационар в областном центре.

Помимо этого, в самой больнице города Радужного с декабря 2020 года продолжается конфликт между главврачом Людмилой Жуковой и сотрудниками отделения скорой помощи. Медработники обвиняли чиновницу в невыплате надбавок за работу с коронавирусными пациентами за февраль, март и апрель 2021 года, а также критиковали ухудшение условий труда и неукомплектованность бригад неотложки. Региональный департамент здравоохранения проводил проверку деятельности медучреждения с января по июнь 2021-го, по итогам которой руководству стационара за многочисленные нарушения был объявлен выговор.

В августе сотрудники отделения скорой помощи больницы в Радужном обращались к бывшему губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину с требованием вмешаться в ситуацию. Однако, судя по всему, эта просьба отошла на второй план на фоне последующей смены руководства субъекта.

«Что будет дальше, страшно представить»

Как рассказал NEWS.ru информированный источник в органах здравоохранения Владимирской области, ситуация в Радужном говорит о том, что руководство отрасли «устало от выноса сора из избы». У чиновников есть поводы для беспокойства, потому что, по его словам, «реальность отличается того, о чём говорят официальные лица»:

Руководство областного здравоохранения привыкло к тому, что в СМИ про них говорят и показывают только хорошее, что у нас есть места в больницах, что бригад скорой и врачей хватает. А на самом-то деле всё намного хуже. Возможно, случившееся с работниками скорой из Радужного — это месть начальства за то, что какие-то там рядовые сотрудники посмели создать резонанс. За этот резонанс придётся отдуваться руководству, вот они и начали: «Тут объявим выговор, там лишим денег, и тогда они точно замолчат».

Собеседник NEWS.ru напомнил, что в конце октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита во Владимир поручил увеличить количество бригад скорой помощи на станции региональной столицы «с 15 до хотя бы 25 при положенных по нормативам 36 только общепрофильных бригадах, не говоря про специализированных».

Через некоторое время директор департамента здравоохранения области сообщил, что якобы количество бригад увеличилось аж до 30. Следом в рабочий чат [владимирской неотложки] приходит график, в котором написано, что там 17 бригад. Неужели не проще сказать министру о том, что у нас нет возможностей и вообще беда со здравоохранением? Что будет дальше, страшно представить, — констатирует источник.

Стоит напомнить, что не только во Владимирской области сотрудники скорой помощи привозили тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией к стенам административных зданий, чтобы добиться их госпитализации. Как рассказывал NEWS.ru, аналогичную акцию отчаяния год назад устраивали медики в Омске. Позднее в Минздраве региона начали служебное расследование, в итоге своей должности лишилась замглавы ведомства Анастасия Малова.