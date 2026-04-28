28 апреля 2026 в 07:24

Выглядит круто, а готовится просто — брускетта с клубникой и рикоттой. Готовлю за 15 минут и подаю к празднику

Когда за окном поспевает ароматная клубника, на кухне царит особое настроение. Именно в этот момент простые продукты — хрустящий хлеб, нежный сыр и спелые ягоды — складываются в совершенную композицию.

Что понадобится

Чиабатта — небольшая булка, клубника — 200 г, сыр рикотта — 150 г, крем бальзамик — 2-3 ст. л., свежий салат (рукола или микрогрин) — для подачи, оливковое масло — 1 ст. л. (опционально).

Как готовлю

Чиабатту нарезаю на ломтики толщиной около 1,5–2 см и слегка подрумяниваю в разогретой до 180 °C духовке или на сухой сковороде-гриль до появления аппетитной хрустящей корочки.

Пока хлеб остывает, клубнику мою, обсушиваю и нарезаю половинками или четвертинками. В пиале аккуратно смешиваю ягоды с кремом бальзамиком, стараясь не превратить их в пюре.

На остывшие ломтики чиабатты равномерно намазываю ложкой нежную рикотту. Сверху выкладываю подготовленную клубнику в бальзамическом соусе.

Закуску украшаю несколькими листиками свежего салата и при желании сбрызгиваю оливковым маслом для дополнительного аромата. Подаю сразу, чтобы хлеб сохранил свою хрусткость.

