«Вы там никому не нужны»: политолог призвал украинцев бежать из Европы в РФ Политолог Кот: украинские беженцы должны переезжать из Европы в Россию

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и политический эксперт Юрий Кот заявил, что в Европе украинские беженцы никому не нужны. Он сообщил, что на Западе их выгоняют из квартир, предлагают им рабские условия труда и не выплачивают пособие, поэтому украинцам следует бежать в Россию, пишут «Народные Новости».

Свою страну профукали, в чужой стране вы никому не нужны. А теперь они жалуются. Единственный выход для всех этих беженцев — это возвращаться домой, на все освобожденные Россией территории, — высказался политолог.

Кот добавил, что все беженцы, которые приехали из Украины в Россию, смогли найти себе достойную работу. В отличие от ЕС, здесь принимают украинские дипломы об образовании, а также все говорят на одном языке и ходят в одни храмы, подчеркнул эксперт.

В Германии ряд муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием беженцев из Украины из-за нехватки мест для их размещения. В земле Бранденбург ряд районов переполнен беженцами, а в Саксонии не хватает финансов, чтобы выплачивать украинцам социальные пособия. В другие регионы начали переправлять беженцев из земель Северный Рейн — Вестфалия и Билефельд. В Баварии их регистрация также приостановлена.