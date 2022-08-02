SZ: в ряде земель Германии вводят мораторий на прием украинских беженцев

Фото: Mychelle Vincent/Keystone Press Agency/Global Look Press

г., Мюнхен, Германия

Ряд муниципалитетов и земель Германии вводит мораторий на прием беженцев из Украины ввиду нехватки мест для их размещения, пишет Süddeutsche Zeitung. Газета отмечает, что районы и коммуны, где приостановили прием беженцев также объяснили эту инициативу необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и госучреждения.

Согласно информации газеты, в земле Бранденбург ряд районов переполнен беженцами, а в Саксонии не хватает финансов для выплаты социальных пособий и приезжать в регион позволено только тем, у кого там проживают родственники.

Беженцы также стали чаще сталкиваться с ситуацией, когда им удается найти пристанище в частном секторе, однако согласно букве германского законодательства, они не имеют права там пребывать, и, соответственно, денежную помощь от государства они не получат.

Кроме того, в городах земли Северный Рейн — Вестфалия, в том числе в Билефельде, порог по приему мигрантов был превышен, вновь прибывших перенаправляют в Бохум. В Баварии заявили, что регистрация беженцев приостановлена, их перенаправляют в другие регионы.

В столице Германии — Берлине, как пишет издание, чтобы остаться необходимо иметь в городе жилье, работу или родственника.

Автор материала подытожил, что подобные меры лишь временны, и если количество беженцев не пойдет на убыль, то федеральные земли все равно будут вынуждены в дальнейшем их принимать.

Ранее стало известно, что украинским беженцам перестали выделять жилье в Тбилиси, поскольку соответствующая муниципальная программа была приостановлена. Теперь всем нуждающимся будут выдавать ежемесячное денежное пособие.