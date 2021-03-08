«Вы — Божий дар!» Доктор Мясников поздравил женщин с 8 Марта

https://static.news.ru/photo/f80bab16-8022-11eb-bd7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников поздравил женщин с 8 Марта и назвал их божьим даром, без которого мужчины вымерли бы.

Он предположил, что до появления женщин на Земле мужчины жили «очень долго, но скучно». И при этом потихоньку вымирали.

И так бы и вымерли, но Бог послал нам на Землю женщин! И всё волшебным образом переменилось! Появилась любовь, радость и дети! Может, жить мы и стали покороче, зато появился смысл! — написал Мясников в Instagram.

По его словам, мужчинам без женщин просто нечего делать — не для кого стараться, не перед кем красоваться, не о ком заботиться.

Спасибо вам за всё! С Праздником!!! — заключил Мясников.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. Он отметил, что женщины несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что женщина дарит жизнь человечеству, и пообещал, что мужчины сделают всё возможное, дабы дамы были окружены вниманием и заботой.