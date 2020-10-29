Эксперт: ранжирование сделает пенсионную систему более справедливой

https://static.news.ru/photo/1ce807fe-19fd-11eb-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Введение ранговой системы пенсий отвечает реалиями пенсионной системы, а также способно сделать её более справедливой. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов.

Существующая пенсионная система, основанная на субсидиарной ответственности граждан, не соответствует реалиям рыночной экономики. Так у нас получается всегда, потому что есть интересанты, — цитирует ФБА «Экономика сегодня» специалиста.

Абрамов раскритиковал существующую балльную систему, которая, по его словам, является «чем-то мифологическим».

Балльная оценка ПФР основана на остаточном принципе: сколько на человека будет приходиться при достижении им пенсионного возраста, исходя из количества денег и числа пенсионеров, — заявил эксперт.

Он напомнил, что ещё в 2018 году вице-премьер Татьяна Голикова выступала за отмену балльной системы в пользу схемы, основанной на трудовом стаже. Эта инициатива была включена в «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года.

Из ПФР получают выплаты люди, которые раньше выходят на пенсию в соответствии с социальными льготами, и огромный класс чиновничества. Перемены назрели, но тот выход, предлагаемый Калашниковым, пока не имеет под собой реального механизма, — заключил Абрамов.

Ранее в Министерстве труда не поддержали инициативу начислять пенсию «по рангам». Как писал NEWS.ru, c такой идеей ранее выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Депутат аргументировал свою инициативу тем, что даже профильные специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. Он предложил ввести 10 рангов, от которых будет зависеть размер выплат. К тому или иному рангу человек будет отнесён исходя из определённого перечня показателей.