В Госдуме предложили упростить получение гражданства пожилым иностранцам

https://static.news.ru/photo/7962afc2-d338-11ea-87aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедуру получения гражданства для пожилых людей, которых родственники хотят перевезти в Россию из стран СНГ, следует упростить. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. По её словам, это позволит избавить людей от мытарств и хождений по кабинетам, а также своевременно обеспечить необходимым набором государственных гарантий.

Депутат подготовила для рассмотрения в Госдуме соответствующий законопроект, пишет «Парламентская газета».

Сами процедуры нелёгкие, но иной раз они усложняются — в процессе оформления гражданства теряются документы, и пожилым людям приходится их заново восстанавливать. А это не только справки собрать, но и пройти медкомиссию, причём неоднократно, — пояснила Костенко.

В пример она привела Краснодарский край, где медкомиссию можно пройти только в региональной столице. Поэтому, например, пожилым сочинцам проходится по много часов добираться поездом или за три сотни километров автотранспортом по извилистым горным дорогам лишь для того, чтобы получить документ о надлежащем состоянии здоровья. Однако в силу возраста таким людям это далеко не всегда под силу, да и на здоровье это отражается негативно, отметила депутат.

Но даже это — лишь начало пути к гражданству. После осмотра у терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога, психиатра-нарколога, а также целого ряда анализов, полученную справку о здоровье нужно приложить к ранее собранному пакету документов, чтобы подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание. Рассмотрение миграционными органами может растянуться на месяцы, и всё это время пожилой человек не может ни получить по месту жительства пенсию, ни рассчитывать на помощь медиков и социальных служб.

Однако и на этом мучения не заканчиваются. Оформить вид на жительство пожилые родственники могут, лишь прожив до трёх лет в России, напомнила депутат. Но рассчитывать на российский паспорт человек может лишь длительное время спустя. Тогда приходится снова собирать необходимые документы и заново проходить медицинское обследование.

Костенко добавила, что в апреле Госдума уже расширила перечень лиц, которым гражданство дают по упрощённой схеме, минуя этапы разрешения на временное проживание и вида на жительство. Вступивший в силу 24 июля закон относит к категории льготников жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, а также нетрудоспособных лиц, которые имеют детей с российским гражданством и не менее трёх лет состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории страны.

Депутат предложила добавить в этот список людей старше 75 лет и инвалидов I, II или III группы в возрасте от 65 лет. Если инициатива будет утверждена, они смогут сразу подавать документы на получение гражданства.

Сейчас рассчитывать на получение гражданства по упрощённой схеме могут более 240 тысяч человек, проживающих в России с видом на жительство. В первом полугодии российские паспорта были выданы 300 тысячам иностранцев.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент Владимир Путин предложил вручать россиянам экземпляр Конституции РФ при получении ими паспорта. Он поручил кабмину рассмотреть соответствующий вопрос.