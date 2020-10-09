Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 15 октября

В России 15 октября зарегистрируют ещё одну вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Такую дату он
Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.
Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.
Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.
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