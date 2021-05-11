Второе высшее в сфере искусства россияне смогут получить бесплатно

https://static.news.ru/photo/07fefb94-b2ec-11eb-a56a-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

На ближайших заседаниях Госдумы депутаты планируют рассмотреть законопроект о возможности получения второго высшего образования в сфере творчества за счёт бюджета. Комитет ГД уже поддержал этот проект, сообщает «Парламентская газета».

Закон позволит бесплатно получить ещё одно высшее образование по специальностям режиссёра театра, кино и телевидения, дирижёра, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы. Перечень таких специальностей позднее разработает Минкультуры.

Планируется, что поступать абитуриенты будут на конкурсной основе по программам специалитета. В настоящее время получить высшее образование за счёт бюджета можно только один раз.

Подготовить соответствующий законопроект поручил правительству президент Владимир Путин в декабре 2019 года по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить право бесплатно получить второе высшее образование для россиян с инвалидностью. Он обязал кабмин отчитаться о реализации поручения к 1 июля. Ответственным за его реализацию был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.