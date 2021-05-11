Второе высшее в сфере искусства россияне смогут получить бесплатно

На ближайших заседаниях Госдумы депутаты планируют рассмотреть законопроект о возможности получения второго высшего образования в сфере творчества за счёт бюджета. Комитет ГД уже поддержал этот проект, сообщает «Парламентская газета».
Закон
Планируется, что поступать абитуриенты будут на конкурсной основе по программам специалитета. В настоящее время получить высшее образование за счёт бюджета можно только один раз.
Подготовить соответствующий законопроект поручил правительству президент Владимир Путин в декабре 2019 года по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить право бесплатно получить второе высшее образование для россиян с инвалидностью. Он обязал кабмин отчитаться о реализации поручения к 1 июля. Ответственным за его реализацию был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.