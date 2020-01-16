https://static.news.ru/photo/b7024610-38fd-11ea-845d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появились первые банкоматы с видеосвязью, которые позволяют получать онлайн-консультацию у сотрудников контакт-центра банка. Новые аппараты установил ВТБ в своих отделениях в ТЦ «Афимолл» и возле станции «Цветной бульвар».

Как передаёт издание РБК со ссылкой на представителя банка, новые банкоматы оснащены экраном и спецоборудованием, которое позволяет проводить видеоконсультации. Отмечается, что подобная технология будет востребована в отдалённых точках.

Видеобанкоматы по-прежнему будут выполнять свои основные функции — выдавать и принимать наличные, сообщать баланс и распечатывать мини-выписку со счёта.

Как писал ранее NEWS.ru, Роскачество рекомендовало по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров).