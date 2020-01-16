В России появились первые банкоматы с видеосвязью, которые позволяют получать онлайн-консультацию у сотрудников контакт-центра банка. Новые аппараты установил ВТБ в своих отделениях в ТЦ «Афимолл» и возле станции «Цветной бульвар».
Как
Видеобанкоматы по-прежнему будут выполнять свои основные функции — выдавать и принимать наличные, сообщать баланс и распечатывать мини-выписку со счёта.
Как писал ранее NEWS.ru, Роскачество рекомендовало по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров).
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