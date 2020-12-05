«Всё так удачно получилось»: Вассерман рассказал о заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/836793a6-370c-11eb-ae40-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политический эксперт Анатолий Вассерман некоторое время назад хотел принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса. Однако завсегдатай интеллектуальных телешоу не успел этого сделать.

В организме Вассермана нашли антитела к коронавирусу. Сам 67-летний эксперт в беседе с порталом Sobesednik.ru заявил , что ни разу не столкнулся с характерными симптомами инфекции.

Ничего похожего на болезнь у меня не было, — заверил Вассерман.

Эксперт предположил, что при заражении его организм подвергся достаточной вирусной нагрузке, чтобы выработать антитела и сформировать иммунитет, но количество вирусных частиц было слишком малым, чтобы проявились признаки инфекции.

Около месяца я мог себе позволить нарушать некоторые защитные меры от коронавируса. Причём до этого я очень их соблюдал. Возможно, именно поэтому у меня всё так удачно и получилось, — заключил собеседник портала.

В октябре Вассерман рассказал, что раньше весил 124 кг, но смог похудеть до 108 кг, передавал NEWS.ru. Политический эксперт заявил, что причиной его смерти, скорее всего, будет инфаркт или инсульт. Вассерман добавил, что знает простой способ умереть сравнительно быстро — поехать на Украину, где его могут убить сразу после пересечения границы.