«Всё по-старому»: сотрудница «Вкусно — и точка» оценила вкус новых бургеров Сотрудница «Вкусно — и точка» заявила, что новые бургеры по вкусу не отличаются от старых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница отечественной сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в беседе с KP.RU призналась, что бургеры по вкусу ничем не отличаются от аналогов, которые готовили в «Макдоналдсе». Он подчеркнула, что рецептура приготовления блюд не менялась после ухода зарубежной компании с российского рынка.

Видела, что в соцсетях многие обсуждают изменение вкуса. Якобы бургеры и картошка очень похожи, но «что-то не то». Замечу, что рецептура приготовления не менялась, все инструкции остались от «Мака». А что там поставщики привозят, это уже вопросы к руководству, — заверила она.

По ее словам, основная проблема сейчас заключается в отсутствии сиропа для кока-колы. По словам девушки, в ресторане на ВДНХ продается только аналог без сахара. Однако, заверила она, в скором времени колу начнут привозить в бутылках. Вместе с этим сотрудница посетовала, что меню ресторана сильно урезали. Девушка выразила надежду, что в ближайшее время во «Вкусно — и точка» появятся аналоги бигмака и «Биг Тейсти».

Ранее владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор сообщил, что приобрел бизнес за символическую плату. По его словам, несмотря на покупку российской ветки сети по цене значительно ниже рыночной, экономический эффект её работы появится не ранее чем через полтора-два года.