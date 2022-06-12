Глава «Вкусно — и точка» рассказал, за сколько купил «Макдоналдс» Глава «Вкусно — и точка» Говор заявил, что купил бизнес «Мандоналдса» за символическую плату

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Говор

Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») Александр Говор сообщил, что приобрел бизнес за символическую плату, передает РИА Новости. По его словам, несмотря на покупку российской ветки сети по цене значительно ниже рыночной, экономический эффект её работы появится не ранее чем через полтора-два года.

Символическая плата. <...> Кредитные средства не привлекались, естественно, сделку разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией, — сказал Говор.

По его информации, корпорация «Макдоналдс» во время простоя платила только заработную плату сотрудникам, в то время как арендные платежи и расчёты с поставщиками теперь лягут на плечи преемника.

Первоначальный капитал, который необходимо внести до конца 2022 года, Говор оценил в 7 млрд рублей. Он не исключил, что средства могут быть привлечены с помощью банков и прочих партнеров.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно — и точка». Первые рестораны под новым брендом открылись в 11 утра мск, в полдень 12 июня под новым брендом заработал первый открытый в России ресторан «Макдоналдс» рядом со станцией московского метро «Пушкинская». 13 июня планируется открытие еще 50 ресторанов.