Стало известно, сколько владелец «русского «Макдоналдса» инвестирует в сеть Владелец сети «Вкусно и точка» Говор планирует инвестировать в рестораны семь миллиардов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Говор (слева)

Владелец преемника «Макдоналдса» в России — сети «Вкусно и точка» Александр Говор собирается в 2022 году вложить в бизнес порядка 7 млрд рублей, пишет РИА Новости. Он добавил, что в проект могут быть приглашены и соинвесторы.

Только в этом году мы должны по плану инвестировать порядка 6,5–7 миллиардов рублей в развитие нашего бизнеса, — сказал Говор.

Также он сообщил, что планирует в ближайшие пять-шесть лет увеличить сеть ресторанов до тысячи. До ухода компании с российского рынка в стране работало около 850 точек. Кроме того, бизнесмен пообещал найти замену макфлури, бигмаку и кока-коле.

12 июня в День России в Москве открылся фастфуд-ресторан «Вкусно и точка», пришедший на замену американскому бренду «Макдоналдс». С самого утра москвичи и гости столицы начали собираться на Пушкинской площади, где более 30 лет назад заработало первое кафе международной сети в РФ.