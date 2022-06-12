Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе «Макдоналдса« будет называться »Вкусно и точка» Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости. Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе «Макдоналдса« будет называться »Вкусно и точка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Сотрудники во время подготовки к открытию ресторана «Макдоналдс» под новым брендом «Вкусно и точка» Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС. Сотрудники во время подготовки к открытию ресторана «Макдоналдс» под новым брендом «Вкусно и точка»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади