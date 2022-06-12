В День России в столице открылся фастфуд-ресторан «Вкусно и точка», пришедший на замену американскому бренду «Макдоналдс». С самого утра москвичи и гости столицы начали собираться на Пушкинской площади, где более 30 лет назад открылось первое кафе международной сети в России.
Первые 14 ресторанов открылись в 11 часов утра мск, открытие же легендарного заведения на Большой Бронной прошло в полдень. Заведение посетил мэр столицы Сергей Собянин.
Клиентов предупредили, что в первое время меню «Макдоналдса» не будет предлагать всех привычных позиций: связано это с логистическими проблемами и трудностями с упаковкой. Также россияне вынуждены попрощаться с популярными бигмаком и макфлури, которым пообещали найти замены.
О возвращении легенды — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости. Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания на Большой Бронной улице в Москве. Новая сеть ресторанов на базе «Макдоналдса« будет называться »Вкусно и точка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС. Сотрудники во время подготовки к открытию ресторана «Макдоналдс» под новым брендом «Вкусно и точка»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Открытие ресторана бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка» на Пушкинской площади