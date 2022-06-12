Владелец нового «Макдоналдса» рассказал, как изменится сеть за 5-6 лет Владелец нового «Макдоналдса» запланировал двукратное расширение за пять лет

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Владелец российского «Макдоналдса», который теперь называется «Вкусно и точка», Александр Говор заявил, что планирует за пять-шесть лет увеличить сеть ресторанов по стране до тысячи, сообщается в Telegram-канале «Осторожно новости». До ухода компании с российского рынка по стране работало около 850 точек. Говор также пообещал найти замену «Макфлури», «БигМаку» и кока-коле.

В ходе пресс-конференции открытия нового «Макдоналдса» предприниматель отметил, что цены на продукцию сети немного изменились, но остались доступными. После открытия всех точек по стране Говор планирует запустить рекламу на телевидении. Он также рассказал, что при ребрендинге компания пыталась сохранить атмосферу старого «Макдоналдса», чтобы люди не заметили изменений.

Бизнесмен добавил, что вскоре «БигМаку» и «Макфлури» найдут замену, а запасы кока-колы пока имеются. Когда они иссякнут, компания будет искать альтернативные напитки, в качестве примера предприниматель назвал «Черноголовку».

Говор рассказал, что чувствует большую ответственность, но очень рад приобретению такой большой сети. Он подчеркнул, что при покупке бизнеса ему поставили условие сохранить штат. Сейчас, по его словам, в ресторанах сети, а также на предприятиях работаю 160 тысяч человек, включая поставщиков.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка». Первый ресторан под новым брендом откроется в полдень 12 июня рядом со станцией московского метро «Пушкинская». 13 июня планируется открытие еще 50 ресторанов.