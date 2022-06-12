Стало известно новое название ресторанов «Макдоналдс» в России «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно и точка», передает РИА Новости. Первый ресторан под новым брендом откроется в полдень 12 июня рядом со станцией московского метро «Пушкинская». 13 июня планируется открытие еще 50 ресторанов, рассказал гендиректор компании в России Олег Пароев.

Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — сказал Пароев.

Всего до конца июня планируется открыть 200 ресторанов под новым брендом.

После ухода компании «Макдоналдс» из России по стране закрылось около 850 ресторанов. Бизнес был продан действующему лицензиату бизнесмену Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников, и, возможно, исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг Тейсти».