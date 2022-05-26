Собянин раскрыл «секрет» нового меню «Макдоналдса» Собянин: в ресторанах «Макдоналдс» под новым брендом будет привычное меню

Сергей Собянин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских ресторанах «Макдоналдс» после ребрендинга кардинальных перемен в меню не предвидится, оно останется привычным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином Дворе. Градоначальник пообещал, что столичные власти поддержат возобновление работы сети быстрого питания, а в ресторанах помимо меню сохранятся персонал и стандарты обслуживания, сообщает ТАСС.

При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания, — значилось на слайде к презентации.

По словам Собянина, почти 98% продуктов, которые используются на кухне российских точек «Макдоналдса», — российские. Поэтому их надо лишь правильно «сложить, упаковать и продать», считает мэр столицы. Он назвал решение о продаже франшизы верным и выразил уверенность, что рестораны скоро вновь откроются, но уже под российским брендом.

Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, — резюмировал Собянин.

19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года. Рестораны могут возобновить работу уже в конце июня — начале июля этого года.

Позже генеральный директор «Макдоналдса» Олег Пароев заявил, что фирменная жёлтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны сети. Он также опроверг сообщения о том, что в России компания заработает под новым названием «Mc».