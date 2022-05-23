Желтую букву «М» не оставят новому бренду «Макдоналдса» в России

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Генеральный директор «Макдоналдса» Олег Пароев заявил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны сети, передаёт ТАСС. По его словам, ее решили демонтировать. Пароев также опроверг сообщения о том, что в России «Макдоналдс» заработает под новым названием «Mc».

Желтая буква «M» не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название «Mc» даже не рассматривается. <...> Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака, — пояснил Пароев.

«Известия» 23 мая сообщили, что около 600 ресторанов «Макдоналдс» в России заработают под новым брендом. Источник издания сообщил, что заведениям оставят фирменную букву «M», поскольку компания заинтересована в возвращении в РФ.

Более 850 ресторанов при посредничестве Минпромторга выкупил бизнесмен Александр Говор после того, как «Макдоналдс» принял решение уйти из России. Сеть должна возобновить работу в июне после обновления меню и ресторанов. Отмечалось, что сотрудники кафе сохранят рабочие места и «эквивалентную зарплату».