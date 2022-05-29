Самого известного бургера «Макдоналдса» не будет в новом меню в России Mash: из меню «Макдоналдса» после ребрендинга в России уйдет бигмак

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В меню «Макдоналдса» после ребрендинга в России не будет самого популярного бургера бигмака, пишет Telegram-канал Mash. Из меню исключат «Биг Тейсти» классический и с сыром, а также мороженое «Макфлури де люкс» с шоколадным и клубничным вкусами. Вместо газировок американских брендов в «Макдоналдс» теперь будут наливать «Черноголовку».

Остальные бургеры имеют все шансы остаться в меню, однако «Роял» будет переименован.

Картошка, наггетсы и креветки также будут доступны для посетителей ресторана, а вот салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей» придется заказывать в другом месте из-за отсутствия договоренностей с поставщиками, добавили в Mash.

Отмечается, что сокращений в компании не планируют как минимум два года. В новом коллективном соглашении это будет прописано отдельным пунктом.

Ранее один из работников «Макдоналдса» рассказал, что у сотрудников будет новая форма. Кепка и футболка будут черного цвета, а в дизайне заведения также будут преобладать черные цвета. Вывеска ресторана станет другой, она никак не связана с предыдущей.

Агентство «Москва 24» со ссылкой на источники сообщило, что рестораны «Макдоналдс» в Москве откроются 12 июня. Позднее о планах открыть свои двери для клиентов подтвердили NEWS.ru в пресс-службе компании.

Ранее стало известно о том, что 26 мая «Макдоналдс» зарегистрировал в России домен veseloivkusno.ru. Он оплачен на год вперёд компанией ЗАО «Москва — Макдоналдс».