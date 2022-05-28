Стало известно о новой форме сотрудников «Макдоналдса» «Известия»: в форме сотрудника «Макдоналдса» будут преобладать черные цвета

Архивное фото / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве уже получили новую форму, передают «Известия» со ссылкой на сотрудника фастфуда. Он добавил, что вывеска ресторана станет другой и она никак не связана с предыдущей.

По словам работника, кепка и футболка будут черного цвета. В дизайне заведения также будут преобладать черные цвета, всё остальное будет тем же, что и было, в том числе и меню. Собеседник агентства добавил, что желтых букв «М» больше не будет.

Вывеска будет совершенно не связанной со старой сетью ресторанов, — сказал сотрудник фастфуда.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» в России зарегистрировал домен veseloivkusno.ru. Этот домен был зарегистрирован 26 мая и оплачен на год вперёд компанией ЗАО «Москва — Макдоналдс», которую возглавляет гендиректор «Макдоналдса» в России. До этого компания рассматривала пять вариантов названия для ребрендинга сети ресторанов и подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Рассматривались названия: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Агентство «Москва 24» со ссылкой на источники накануне сообщило, что рестораны «Макдоналдс» в Москве откроются 12 июня. Позднее о планах «Макдоналдса» открыть свои двери для клиентов подтвердили NEWS.ru в пресс-службе корпорации.