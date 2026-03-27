Всходит быстро и щеткой: рабочий способ посева укропа — забудьте про тонкие былинки

Чтобы получить сочный ароматный укроп не тонкими былинками, а густой щеткой, нужно отказаться от стандартного метода и воспользоваться секретным, но рабочим способом посева.

Проверенный способ, гарантирующий быстрые и дружные всходы, включает обязательное замачивание. Семена укропа нужно замочить в горячей воде (около 50-60 градусов) на 20–30 минут, чтобы смыть с них эфирные масла. Затем промыть их в холодной воде и подсушить до сыпучести.

Далее действуем по методу «на мокрую газету»: на подготовленной влажной грядке делаем бороздки, проливаем их горячей водой и сеем семена не в строчку, а вразброс по широкой борозде, чтобы укроп рос кустиками. Сверху присыпаем не землей, а рыхлым перегноем или кокосовым субстратом слоем всего 1-1,5 см.

Грядку накрываем спанбондом до появления всходов. При таком методе первые зеленые петельки появляются быстро — уже на 4-5-й день, а через две недели вы получаете пушистый зеленый ковер.

