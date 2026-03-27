27 марта 2026 в 06:46

Всходит быстро и щеткой: рабочий способ посева укропа — забудьте про тонкие былинки

Чтобы получить сочный ароматный укроп не тонкими былинками, а густой щеткой, нужно отказаться от стандартного метода и воспользоваться секретным, но рабочим способом посева.

Проверенный способ, гарантирующий быстрые и дружные всходы, включает обязательное замачивание. Семена укропа нужно замочить в горячей воде (около 50-60 градусов) на 20–30 минут, чтобы смыть с них эфирные масла. Затем промыть их в холодной воде и подсушить до сыпучести.

Далее действуем по методу «на мокрую газету»: на подготовленной влажной грядке делаем бороздки, проливаем их горячей водой и сеем семена не в строчку, а вразброс по широкой борозде, чтобы укроп рос кустиками. Сверху присыпаем не землей, а рыхлым перегноем или кокосовым субстратом слоем всего 1-1,5 см.

Грядку накрываем спанбондом до появления всходов. При таком методе первые зеленые петельки появляются быстро — уже на 4-5-й день, а через две недели вы получаете пушистый зеленый ковер.

Ранее стало известно, чем посыпать теплицу весной, чтобы на овощах не было фитофторы и гнили.

Проверено редакцией
Читайте также
Кладу горсть укропа прямо в воду — через 10 минут уже едим. Нежные лепешки с зеленушкой получаются слоистыми и пышными
Общество
Кладу горсть укропа прямо в воду — через 10 минут уже едим. Нежные лепешки с зеленушкой получаются слоистыми и пышными
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии
Общество
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии
Не болеют и никогда не превратятся в шиповник: сорта роз для тех, кто не умеет за ними ухаживать
Общество
Не болеют и никогда не превратятся в шиповник: сорта роз для тех, кто не умеет за ними ухаживать
Борщевику в России указали место
Общество
Борщевику в России указали место
Помидоры на балконе в бутылках: собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена
Общество
Помидоры на балконе в бутылках: собираю ведра черри с одного куста — соседи в шоке и просят семена
Дарья Иванова
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

