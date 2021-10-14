Всех инфицированных иностранцев в РФ занесут в одну базу
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
08:31, 15 октября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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В Роспотребнадзоре появится санитарно-эпидемиологическая система, позволяющая эффективно выявлять иностранцев — распространителей коронавирусной инфекции. Соответствующий законопроект опубликован на сайте федерального портала проектов нормативно-правовых актов. В случае обнаружения инфекции, граждан будут депортировать. Об этом пишет URA.RU.
Система позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В Роспотребнадзоре уверены, что система позволит улучшить взаимодействие информационных ресурсов ведомства, Минздрава и органов местного самоуправления. Постановление может вступить в силу уже с 31 октября.
В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что Минздрав согласовал обновлённую версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Уточняется, что в последней редакции документа были учтены все пожелания ведомства.