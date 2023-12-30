«Всех и каждого»: в Госдуме призвали ликвидировать Залужного и Зеленского Депутат Журавлев: пора переходить к ликвидации высшего руководства Украины

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru призвал уничтожить «всех и каждого», кто в ответе за удар ВСУ по Белгороду. Парламентарий отметил, что стоит ликвидировать главкома армии Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского.

Пора переходить к ликвидации высшего руководства Украины, в том числе Залужного, Буданова и Зеленского. У нас достаточно возможностей. И «Калибры», и «Кинжалы», и «Искандеры», и стратегическая авиация. Нужно ликвидировать всех и каждого, кто в ответе за действия ВСУ, уничтожать всю энерго- и транспортную инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ, все топливные базы. Неплохо было бы обратить внимание на мосты, — высказался Журавлев.

По его словам, нужно заботиться о том, чтобы все российские системы ПВО «были настороже», а их должно быть как можно больше, чтобы не оставлять слепых зон. Депутат подчеркнул, что жителям приграничных российских регионов стоит как можно меньше выходить на улицу, особенно в праздники.

Чем ближе агония Киева, тем чаще ВСУ будут пытаться бить по мирным россиянам. Уверен, что у нашего командования готов и план ответных мер, тем более что возможности российской армии весьма широки — это показал вчерашний массированный ракетный налет на военную инфраструктуру Украины, — отметил Журавлев.

В Минобороны сообщили, что для атаки на Белгород Вооруженные силы Украины применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами противовоздушной обороны, однако некоторые кассетные части достигли улиц Белгорода.