Всех чиновников Свердловской области обяжут иметь QR-коды

С 25 октября все чиновники Свердловской области будут обязаны иметь QR-коды о получении прививки от коронавируса или документ о перенесённой болезни. В противном случае их отстранят от работы, написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников, — подчеркнул глава региона.

По его словам, это требование распространяется на людей, работающих в администрации региона, муниципальных администрациях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортобъектах.

С 8 ноября QR-коды станут обязательными для посетителей театров, кинотеатров, домов культуры, баз отдыха, салонов красоты и санаториев.

Также с 18 октября QR-коды вводятся в Курганской области, говорится на сайте местного правительства. Документ о вакцинации, перенесённом COVID-19 или проведённом ПЦР-тесте потребуется для посещения культурных и спортивных объектов, торговых центров, общепита, санаториев и гостиниц. Также с 25 октября кафе и рестораны области будут работать только до 23:00.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий работников ввели в 38 регионах России. Также, по её словам, в 64 субъектах РФ введены ограничения для лиц пожилого возраста, в 26 регионах введён контроль посещения общественных мест по принципу QR-кодов.

12 октября в России был побит очередной рекорд по числу смертей от коронавируса — по данным оперштаба, за сутки скончались 973 человека.