Все женщины в никабах — террористки? В России запрещают одежду мусульманок

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

После скандала в Хасавюрте, где врач якобы отказала женщине в никабе в приеме, и публичной словесной дуэли председателя СК Александра Бастрыкина и главы Чечни Рамзана Кадырова о террористах-исламистах в обществе с новой силой разгорелись споры о том, стоит ли запретить в России ношение одежды, скрывающей лицо. NEWS.ru поговорил с экспертами и выяснил, какие аргументы существуют за и против этого, где уже запрещен этот вид женской мусульманской одежды и каковы шансы на принятие такого закона в РФ.

Что произошло в Хасавюрте

Скандал разгорелся в частной клинике в Хасавюрте 28 июня. Как утверждает Telegram-канал Readovka, на прием к эндокринологу Евгении Макеевой пришла женщина в никабе, но врач якобы отказалась ее принимать в головном уборе. Пациентка рассказала об этом в соцсетях, где за нее вступились радикальные активисты организации «Дело Чести» и блогер Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев). Он был осужден в Германии за вербовку в «Исламское государство» (ИГ; организация признана террористической, запрещена в РФ), а после освобождения вернулся в РФ, сменил имя и стал активистом и помощником депутата.

Спустя время врач записала видео с извинениями и рассказала, что не отказывала женщине в приеме и что ко всем религиям она относится с уважением. В результате Ханова задержали, а глава Дагестана Сергей Меликов вступился за врача.

Почему еще разгорелась дискуссия

Масла в огонь подлил и глава СК Александр Бастрыкин. Выступая на Международном молодежном юридическом форуме, он заявил о необходимости запретить никабы в РФ, напомнив о недавнем теракте в Дагестане и захвате заложников в ростовском СИЗО, которые были совершены радикальными исламистами.

«Коль мы завозим сюда людей — я считаю, что не надо, — мы должны регулировать их поведение, в том числе через принятие новых законов», — полагает Бастрыкин.

На это заявление отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он посоветовал председателю СК быть аккуратнее с заявлениями о террористах: «Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором».

Фото: Валентина Певцова/Россконгресс Александр Бастрыкин

Почему никабы в РФ хотят запретить

Законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды внесли в Госдуму еще 28 мая. Один из сторонников такой меры — зампред комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что в РФ необходимо запретить никабы из соображений безопасности.

«Мое личное мнение — да, нужно запретить никабы по вопросам безопасности. Есть радикальные течения, для которых никаб является атрибутом. Но я напомню, что даже в мусульманских странах, у которых веками был ислам, никабы запретили», — сказал он.

Того же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, никаб не является традиционной одеждой для мусульман, живущих в России. Кроме того, он заявил, что под никабом могут скрываться не женщины, а террористы, ведь этот головной убор закрывается лицо, следовательно идентифицировать человека становится невозможно.

«Я напомню, что есть опыт исламских стран, в которых практически во всех, за исключением нескольких, запрещено ношение никаба. Это вопрос безопасности, поскольку под никабом может скрываться не женщина, а мужчина-террорист, и под этими широкими якобы женскими одеждами также можно пронести оружие, взрывчатку», — заявил Долгов.

Он добавил, что запрет никабов обеспечит безопасность в том числе мусульманского населения РФ.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Какие аргументы у противников запрета никабов в РФ

У идеи запретить никабы есть и противники. Например, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова рассказала NEWS.ru, что в этом вопросе нужно прежде всего руководствоваться принципом целесообразности.

«В нашей стране в год совершается около двух миллионов преступлений. Сколько из них было совершено лицом, пользующимся никабом или воспользовавшимся им при совершении преступления? Я такой информацией за последние годы не владею, но думаю, если и были факты, то они единичны. Тогда возникает вопрос: насколько целесообразно запрещать никаб, если преступники не используют его в своих преступных целях?» — сказала она.

По мнению, Саламовой, действовать на опережение в случае с запретом никабов не совсем оправданно. Кроме того, она заметила, что в светском государстве правила должны быть одинаковыми для всех, так что запрет на религиозную одежду может впоследствии распространиться дальше.

«В этой ситуации под запрет может подпасть, например, одежда, которую носят различные неформальные группы, от хиппи до эмо, те же балаклавы, которые так любят в новом сезоне модницы, также закрывающие лица. На мой взгляд, такие запреты оправданы в госучреждениях, но не в общественных местах», — добавила Саламова.

Против запрета никабов в России выступил и политолог-исламовед автор Telegram-канала «Нерусский» Ринат Мухаметов. По его мнению, эта проблема надуманная, поскольку касается очень небольшого числа людей. Он заявил, что женщин, использующих никабы, в России насчитывается всего несколько десятков.

Мухаметов считает самым опасным то, что эта дискуссия может дойти до запрета не только никабов, но и хиджабов — женской одежды, которая должна закрывать все тело и волосы. По его словам, даже в законопроекте, который находится на рассмотрении в Госдуме, во многих пунктах авторы описывают не никаб, а хиджаб.

Фото: Елена Афонина/ТАСС Грозный. Девушки в хиджабах во время прогулки по Аллее парящих зонтиков

«А хиджаб — это уже обязательно в исламе. Поэтому мусульмане опасаются не запрета никаба, это полбеды, а того, что дальше речь пойдет уже о хиджабе. И из заявлений тех, кто предлагает запрещать никаб, и даже из проекта документа, который представлен в Думу, это как раз и следует», — подчеркнул он.

Кроме того, Мухаметов напомнил, что в апреле 2024 года замглавы МВД РФ в ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева писал, что ведомство не располагает сведениями о связи религиозной одежды с проявлениями радикального исламизма. Он считает, что запрет никабов попытались привязать к тому, что случилось в Дагестане.

«Мол у одного из террористов при обыске нашли никаб. Вроде как он хотел в нем убежать, поэтому их надо запретить. Тут явная попытка переложить ответственность за провал спецслужб, которые не сработали как полагается, на никабы. Это тоже вызывает у простых мусульман волнение. Потому что надо заниматься проблемой, а не раздувать мнимые конфликты», — сказал он.

В каких странах запрещена одежда, скрывающая лицо

В некоторых странах мира уже существует запрет на ношение никаба. Например, такой закон принят в Иране: он предусматривает 10 лет тюрьмы за его нарушение. Осенью 2023 года запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, начал действовать в Узбекистане, а в конце июня 2024 года хиджабы запретили в Таджикистане. Подобные дискуссии ведутся и в Киргизии.

Кроме того, одежда, закрывающая лицо, на законодательном уровне не разрешена в Египте, Тунисе, Индии, Индонезии и Марокко. При этом Каир и Нью-Дели распространили ограничение только на общеобразовательные учреждения, Тунис — на госучреждения, Джакарта — на школы, вузы и здания органов власти, а Рабат не только запретил носить, но также изготавливать и продавать никабы.

Одежду, закрывающую лицо, запрещают и в Европе, например во Франции, в Италии, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Германии и Швейцарии. Хиджабы и никабы запрещены и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Теракты, которые совершили люди в никабах

Опасения сторонников запрета никабов небезосновательны. Например, в 2015 году на площади Султанахмет в Стамбуле смертница Диана Рамазова в никабе взорвала себя около здания туристической полиции. Тогда погибли трое полицейских.

Другой теракт, где двое нападавших были в никабах, произошел в 2017 году в Лондоне. Тогда на Вестминстерском мосту автомобиль со сторонниками ИГ нахал на людей, а остановившего фургон полицейского террористы ударили ножом. Во время этой атаки погибли пять человек, еще 50 пострадали.

Спустя два года на Шри-Ланке члены радикальных исламистских группировок взорвали шесть бомб в трех церквях и трех отелях. Жертвами терактов стали 260 человек. Среди нападавших была женщина в никабе.

Каковы шансы на принятие закона о запрете никабов в России

Борис Долгов надеется, что закон о запрете религиозной одежды, скрывающей лицо, в России будет принят. По его словам, никабы еще не применялись при совершении терактов в России, но нужно себя обезопасить.

«То, что мы видели недавно в Дагестане, в «Крокусе» говорит о том, что увы исламистское подполье в России действует и его нужно подавлять всеми возможными способами. И запрет никаба — один из них. Он не использовался в последних терактах в РФ, но может. Это потенциальная опасность», — считает Долгов.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Себила Саламова заявила, что шансы на принятие законопроекта оценить сложно, но считает, что любому изменению в законодательстве должно предшествовать изучение проблемы и последствий таких корректировок. По ее словам, дискуссия о запрете никаба не велась в 2000-е годы, когда угроза террористических актов в России была более значительной.

«Мне сложно предположить, чем руководствуются те, кто ее (дискуссию. — NEWS.ru) сегодня подогревают и поддерживают. Шансы оценить очень сложно, но я надеюсь, что данная законодательная инициатива останется без поддержки, так как, на мой взгляд, она никоим образом не повлияет на преступность, но вызовет негодование и волнения среди мусульман», — подчеркнула она.

Ринат Мухаметов заявил, что инициативу запретить никабы пока не поддержал никто из тех, кто действительно принимает решения в РФ. Поэтому пока шансы на принятия законопроекта оценить сложно.

«Пока мне это видится как попытка давления на власть со стороны какой-то отдельной группы лиц», — сказал он.

Однако духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики издаст в ближайшее время фетву (решение по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама. — NEWS.ru) о запрете никаба.

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