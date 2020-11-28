Все вузы Москвы и Петербурга перевели на удалёнку из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fd0875aa-32f1-11eb-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционную форму обучение из-за коронавирусной инфекции.

Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удалённое обучение, — сообщает Минобрнауки России.

Уточняется, что университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи в связи с удалённым форматом обучения.

Минобрнауки России находится в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями. Подчеркивается, что отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удалённое обучение не производилось.

Ранее появилась информация, что российские вузы отчисляют иностранных студентов, поскольку из-за пандемии коронавируса они не могут вернуться в Россию и посещать занятия. К российским властям якобы обратились около двух тысяч учащихся. Они просят разрешения продолжить обучение в РФ. Сейчас иностранные студенты не могут сделать этого, поскольку учёба не является основанием для пересечения границы.

Часть обратившихся студентов обучаются по квоте Россотрудничества, некоторые из них врачи и студенты театральных специальностей. Последние жалуются, что невозможно дистанционно обучаться актёрскому мастерству, фехтованию и сценической речи. С просьбой оказать содействие иностранцам к правительству обратился юрист Иван Мельников. Власти пока никак не прокомментировали ситуацию, писал NEWS.ru.