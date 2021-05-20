«Все в шоке»: омбудсмен о нападении на учителя в Прикамье

https://static.news.ru/photo/d912c5f4-ba0c-11eb-b309-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Напавший на учителя с ножом школьник не состоял на учёте. Произошедшее шокировало всех, рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

На учёте они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. <...> Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего, — приводит агентство её слова.

17-летний учащийся лицея № 1 в городе Березники Роман Долбеев напал на педагога с ножом и ранил в шею. Учителя госпитализировали, врачи оценивают её состояние как средней тяжести. За пострадавшей направлен вертолёт для доставки в Пермь.

В настоящее время занятия в лицее отменены. Управление СКР по региону возбудило по факту произошедшего уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Нападавший задержан.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как подростка сажают в автомобиль Росгвардии. По некоторым данным, молодого человека обезвредил охранник школы, а затем передал силовикам.

Как сообщалось ранее, школьник мог напасть на педагога из мести. Он считал, что учитель занижает ему оценки.